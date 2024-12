All’aeroporto internazionale George Bush di Houston, i passeggeri in attesa di viaggiare vengono accolti e supportati da Patrick e Sharky, due cuccioli di golden retriever. I due cani fanno parte di un programma di volontariato pet-therapy che prova a rendere più leggero un viaggio in aereo, specialmente per le persone che volano per la prima volta. Negli Stati Uniti gli aeroporti sono affollati in questo periodo di feste e il gruppo Airlines for America ha dichiarato di prevedere che le compagnie aeree statunitensi trasporteranno 54 milioni di passeggeri durante il periodo natalizio, con un aumento del 6% rispetto allo scorso anno.

