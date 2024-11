Sono state pubblicate le riprese dei primi cuccioli di panda nati a Hong Kong per celebrare il loro centesimo giorno di vita. Ocean Park ha diffuso un video che mostra i due panda – una femmina e un maschio – mentre giocano insieme. I cuccioli non hanno ancora un nome, ma sui social media vengono affettuosamente chiamati “sorella maggiore” e “fratellino” in cantonese. Ocean Park ha aperto una pagina su Instagram dedicata ai loro panda e aggiorna regolarmente con nuovi video. Hong Kong ospita sei panda, inclusi i gemelli, i loro genitori e altri due panda adulti donati da Pechino, arrivati a Hong Kong a fine settembre. Tutti i panda di Hong Kong si trovano a Ocean Park.

