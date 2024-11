I piccoli non possono ancora incontrare il pubblico, per questo l'Ocean Park li ha proiettati su un grande schermo

Centinaia di visitatori hanno assistito alla proiezione dei primi cuccioli di panda nati a Hong Kong 100 giorni fa. I piccoli, un maschio e una femmina, non sono ancora pronti per incontrare il pubblico dell’Ocean Park ma cittadini e turisti sono stati felici di poterli vedere sul grande schermo. Questi panda sono già diventati famosi sui social e per questo il parco ha aperto una pagina Instagram in cui pubblica aggiornamenti sulle loro condizioni.

