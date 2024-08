In natura non rimangono più di 600 esemplari

Gli ambientalisti festeggiano la nascita di Jasper, un puledro onagro, uno degli animali più rari del pianeta che vive nelle regioni semidesertiche dell’Iran. L’asino asiatico è nato allo zoo di Chester nell’ambito di un programma di riproduzione a livello europeo per la salvaguardia di questa specie di equidi di cui non rimangono più di 600 esemplari in natura.

Attualmente è l’unico zoo del Regno Unito, e uno dei pochissimi al mondo, che lavora con questi animali a causa delle sfide legate al loro allevamento e alla loro cura. La specie è stata classificata come in pericolo dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), il che significa che ha un’altissima probabilità di estinzione.

