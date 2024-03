Sono soprannominati anche "fantasmi delle montagne" perché in via di estinzione

Lo zoo di Chester, in Inghilterra, ha annunciato l’arrivo di due leopardi delle nevi in vista dell’apertura di un nuovo ed enorme habitat himalayano adatto a questa specie. Il parco zoologico ha dichiarato che è la prima volta in 93 anni di storia che i suoi esperti si occupano di questo tipo di grandi felini, altamente minacciati. L’ambiente è stato progettato per ricreare autenticamente il terreno delle montagne dell’Himalaya, utilizzando più di 600 tonnellate di ghiaia e rocce. Sarà aperto al pubblico da lunedì 25 marzo. Nella struttura entreranno un maschio di nome Yashin e una femmina di nome Nubra. Si tratta di animali di grossa taglia, originari dell’Asia centrale e soprannominati anche “fantasmi delle montagne” perché in via di estinzione.

