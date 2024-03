Il felino vive nello zoo di Panzhihua: sarà messo a dieta

Un leopardo dello zoo di Panzhihua, in Cina, è diventato una star del web, ma non per un buon motivo. Il felino, che ha 16 anni, è stato preso di mira perché in sovrappeso. Diversi utenti hanno fatto circolare le immagini sui social paragonandolo all’agente Benjamin Clawhauser, il grasso e amichevole ghepardo tra i protagonisti del film d’animazione ‘Zootropolis’. Una sorta di “body shaming” verso l’animale, il quale, essendo obeso, si muove a fatica. Sono proprio le sue condizioni di salute a destare maggiore preoccupazione, tanto che in molti, sempre sui social, hanno chiesto che il felino sia aiutato. I responsabili dello zoo hanno così annunciato che il leopardo sarà sottoposto a una dieta per perdere peso.

