Il ragazzino è riuscito anche a ricordarsi di prendere il suo cellulare

Era seduto su un tavolo a giocare con il suo cellulare quando nella sua stanza è entrato un leopardo. È successo in una sala per matrimoni nel distretto di Nashik, dello stato del Maharashtra, nell’India occidentale. Il dodicenne Mohit Ahire però non ha perso la testa e con calma è uscito dalla stanza chiudendo la porta alle sue spalle e intrappolando così il felino. È successo in una sala per matrimoni nel distretto di Nashik, dello stato del Maharashtra, nell’India occidentale. Il ragazzino si è anche ricordato di portare con sé il cellulare. Dopo aver dato l’allarme, l’animale è stato sedato e trasferito in una foresta.

