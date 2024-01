La specie è tra gli animali inclusi nell'Endangered Species Act, ed è gravemente minacciata di estinzione

Sette condor della California sono stati rilasciati in natura nello Stato americano, dopo essere stati covati e cresciuti in uno zoo dell’Oregon. Gli uccelli sono usciti da una gabbia a San Simeon il mese scorso, con il rilascio in natura che è stato “soft release“, ovvero permettendo agli uccelli di uscire dai loro recinti quando volevano. Il condor della California è uno degli animali originariamente inclusi nell’Endangered Species Act del 1973, ed è classificato come gravemente minacciato di estinzione. Grazie a programmi di recupero come quello dello zoo dell’Oregon, la popolazione mondiale di condor della California ammonta oggi a circa 500 uccelli, la maggior parte dei quali vola libera.

