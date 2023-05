Si tratta di cinque esemplari provenienti dallo zoo di Memphis

Diversi serpenti toro della Louisiana sono stati rilasciati in natura negli Stati Uniti. Si tratta di cinque esemplari provenienti dallo zoo di Memphis, in Tennessee. Mentre altri esemplari provenienti dai parchi zoologici di tutto il Paese saranno rilasciati nel corso dell’anno. Il serpente toro della Lousiana è considerato una specie a rischio estinzione. Tuttavia gli esperti ritengono che la Kisatchie National Forest abbia l’habitat giusto per far prosperare i serpenti. L’area ospita anche le marmotte, che sono sia delle prede per i serpenti sia i creatori del sistema di tane in cui i rettili vivono e vanno in letargo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata