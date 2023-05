È accaduto a Calasetta, sull'isola di Sant'Antiaco

È riuscita a raggiungere la riva, anche se era agonizzante, e ha partorito 20 cuccioli di squalo blu. Subito dopo, è morta. È accaduto a Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco, in un tratto della spiaggia Le Saline, nel sud ovest della Sardegna. Sono stati alcuni cittadini a segnalare al corpo forestale la presenza di un grosso pesce spiaggiato. È stato poi accertato che si trattava di una verdesca femmina, lunga circa due metri, con evidenti lesioni sul corpo. “La sorpresa è stata ancora più grande nel notare che lo squalo, in un ultimo estremo sforzo, stava partorendo i suoi piccoli”, dicono i forestali arrivati sul posto. I 20 piccoli squali sono stati subito liberati in mare, sotto lo sguardo dei forestali che sono rimasti a controllarli fino a che, riuscendo a superare la risacca, sono arrivati in mare aperto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata