Lo stupore di un gruppo di turisti in viaggio nell'isola caraibica

Un enorme squalo martello ha deliziato un gruppo di turisti in viaggio alle Bahamas. Ma a soprenderli ancor più è stata la reazione di un cane che si è lanciato in acqua per affrontarlo. Poi lo squalo si è allontanato lentamente, per la gioia e la sorpresa della folla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata