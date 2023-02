La previsione del roditore nella tradizionale cerimonia di Punxsutawney in Pennsylvania

Negli Usa è il giorno della marmotta. E la più famosa si chiama Phil, e come ogni 2 febbraio tutti aspettano le sue previsioni su che tipo di inverno ci aspetta: quest’anno sarà ancora lungo, almeno altre sei settimane. A Punxsutawney in Pennsylvania si è rinnovata la tradizione meteorologica della marmotta Phil; una vera e propria festa che da anni viene seguita da tutti gli Stati Uniti e che rende unica, almeno per quel giorno, la cittadina dove dalla sera prima e fino alla mattina presto all’alba si festeggia in attesa delle previsioni.

Phil viene svegliato e fatto uscire dalla sua tana, un tronco cavo accuratamente salvaguardato durante tutto l’anno. La tradizione dice che se l’animale vede la sua ombra l’inverno sarà ancora lungo (per sei settimane), altrimenti avremo presto la primavera. E quest’anno la marmotta ha visto la sua ombra. L’evento si ripete ogni anno ormai da oltre un secolo e mezzo, e fa parte di una tradizione particolarmente sentita negli Stati Uniti. Da noi ha molto a che fare con la festa della Candelora, quindi con le candele e la luce, cosa che simboleggia l’uscita dall’inverno; c’è anche un antico proverbio popolare: ‘Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno semo fora’. La marmotta Phil è stata poi resa celebre dal film ‘Ricomincio da capo’ con Bill Murray e Andie MacDowell del 1993, dove un meteorologo – andato nel Paese per seguire le rivelazioni climatiche della marmotta – si svegliava rivivendo sempre la stessa ‘identica’ giornata.

