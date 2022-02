Punxsutawney (Pennsylvania, Usa), 2 feb. (LaPresse/AP) – La marmotta Phil ha previsto altre sei settimane d’inverno. L’animale è uscito dalla sua tana nel Groundhog Day, atteso da un gruppo di persone pronto a controllare se vedesse la propria ombra. Quando il roditore la vede e rietra veloce nella tana, infatti, sarebbe atteso ancora un periodo di sei settimane d’inverno, mentre quando non la vede la primavera sarebbe più vicina, afferma la tradizione. La marmotta, così come quelle che nel tempo l’ha preceduta, è incaricata il 2 febbraio di prevedere il meteo ormai dal 1887, attirando ogni anno centinaia di persone a Punxsutawney, in Pennsylvania, vicino a Pittsburgh. Lo scorso anno l’appuntamento si era svolto virtualmente, a causa della pandemia del coronavirus.

