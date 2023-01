Il piccolo Nova è nato il giorno di Capodanno: è il primo arrivato dell'anno nel giardino zoologico londinese

Il primo arrivo allo zoo di Londra nel 2023 è un cucciolo di bradipo, Nova, nato il giorno di Capodanno. Ancora, però, non si conosce il sesso del piccolo. Mentre la madre, Marilyn, e il neonato sono stati per lo più nascosti per la prima settimana, i visitatori dello zoo di Londra possono ora vedere il duo insieme a papà Leander nel Rainforest Life.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata