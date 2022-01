La specie è ritenuta a rischio: nel mondo meno di 4mila esemplari

(LaPresse) – Nel Safari Park di Primorsky in Russia gli allevatori mostrano due cuccioli di tigre siberiana, dati alla luce sette mesi fa dalla madre. La specie è considerata a rischio: nel mondo ne sono rimasti meno di 4mila esemplari. Il parco, situato nella parte orientale del paese, è attivo da 15 anni e ospita tre tigri adulte. Gli animali in questo centro vengono soccorsi dopo essere rimasti feriti e successivamente rimessi in libertà nella natura

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata