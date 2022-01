Nelle immagini il grosso mammifero cammina sereno per le strade della città

(LaPresse) Foggia come una savana. Questo il commento che va per la maggiore sui social a corredo di un video diventato virale è che ha come protagonista un elefante immortalato per le strade della città pugliese. Nelle immagini si vede il grosso mammifero mangiare serenamente l’erba di alcuni giardinetti di una zona residenziale mentre a fianco gli passano alcuni cittadini increduli. Come spiegato poi da diverse testate locali, il mistero è presto risolto visto che a poche centinaia di metri dall’avvistamento è arrivato un grande circo.

“E’ l’occasione – ha affermato Carla Rocchi, Presidente Enpa nazionale – per ricordare quanto sia fuori luogo la presenza degli animali selvatici nei circhi. E’ giunto il momento per il nostro Paese di voltare pagina e porre fine a questa forma di sfruttamento che troppo spesso rappresenta un pericolo per la sicurezza degli animali e delle persone”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata