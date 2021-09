Le immagini postate sui social sono diventate virali

(LaPresse) Dopo il caos a Roma, dove è ormai prassi vederli in giro per le strade, anche a Torino sono stati avvistati due cinghiali aggirarsi liberi e indisturbati per via Villa della Regina, nella zona della Gran Madre. La scena è stata ripresa e postata sui social dove il video è diventato virale in breve tempo.

