Gli animali indisturbati tra le auto a pochi passi dall'ospedale Gemelli

(LaPresse) È diventato virale sui social il video che mostra tredici cinghiali girare per le strade del quartiere Trionfale, a Roma. Le immagini sono state girate in via Trionfale, all’altezza di viale Cortina d’Ampezzo, a un centinaio di metri dall’ospedale Gemelli. Il branco – formato da tre cinghiali adulti e dieci cuccioli – si aggira indisturbato tra le auto, nello stupore generale della gente. Il video ha immediatamente scatenato una polemica politica. È stato infatti rilanciato dal candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, che si è rivolto all’attuale sindaca della capitale, Virginia Raggi, e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione?”, domanda Calenda.

