Il piccolo, con le zampette ustionate, si trova ora nel centro faunistico di Lake Tahoe

(LaPresse) Ha circa sei mesi di vita e quando è stato trovato camminava sui gomiti per via delle zampe ustionate. Un cucciolo di orso è stato preso in cura dai veterinari del centro faunistico Lake Tahoe Wildlife Care, in California. Il piccolo era rimasto ferito in uno degli incendi che stanno colpendo lo stato americano da settimane. L’orsetto è stato ribattezzato “Tamarack”, come il nome dato al rogo da cui è stato salvato e resterà probabilmente ospite del centro per tutto l’inverno. Secondo gli addetti dovrebbe essere liberato in primavera.

