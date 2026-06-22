Gaza, il cardinale Piazzaballa in visita nei territori devastati dalla guerra

Alcuni alti esponenti della Chiesa si sono recati a Gaza in visita di solidarietà al territorio devastato dalla guerra, dove, secondo il Ministero della Salute, gli attacchi israeliani, quasi quotidiani, hanno causato la morte di 1.024 palestinesi dal cessate il fuoco di ottobre. La visita ha rispecchiato la «responsabilità pastorale delle Chiese di Gerusalemme nei confronti delle Chiese locali e dell’intera popolazione di Gaza, dove le famiglie continuano a subire gravi sofferenze umanitarie, paura, perdite e incertezza», secondo una dichiarazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Pizzaballa ha parlato agli studenti e ha piantato un ulivo all’Università Al-Azhar nella città di Gaza, sottolineando l’importanza di piantare «il seme della pace in questa terra, così sconvolta da tanta violenza».