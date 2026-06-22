Nazionale, Malagò: "Ct interno alla federazione? In questo momento no, troppa pressione "

Giovanni Malagò chiude le porte alla possibilità di promuovere a ct della Nazionale un allenatore interno alla Federazione dopo che in molti hanno spinto sulla soluzione Silvio Baldini. “Io su questo sono un romantico – ha spiegato nella conferenza stampa dopo essere stato eletto presidente della Figc – insomma a livello di palmarès il più grande di tutti è stato Pozzo che ha vinto due Mondiali nel 1934 e nel 1938 e le Olimpiadi nel ’36. Per cui proprio più di filiera di quello non c’era nessuno, Pozzo è passato alla storia per la Nazionale, non per i grandi risultati con la Juve, con l’Inter o con Milano. Ma in questo momento come fai con questa pressione che c’è anche di opinione pubblica a ragionare in questo modo che prevede di innaffiare la pianta ogni giorno, di seminare e poi aspettare diciamo di andare a raccogliere il raccolto? Secondo me non ci siamo , magari uno può avere nel medio termine questo tipo di opportunità e secondo me va preso in considerazione”.