India, incendio in un edificio commerciale: almeno 14 morti, molti erano studenti

Un incendio ha devastato un edificio commerciale nella città di Lucknow, nel nord dell’India, causando la morte di almeno 14 persone, per lo più studenti, secondo quanto riferito dalle autorità. L’incendio è divampato nel quartiere di Aliganj, in un edificio che ospitava un negozio di animali e una clinica veterinaria ai piani inferiori e un centro di studi e uno studio di animazione ai piani superiori. Il vice primo ministro dell’Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, ha dichiarato che sul posto sono stati recuperati 14 corpi. Almeno 10 persone sono state salvate e trasportate in ospedale per ricevere cure mediche, hanno riferito le autorità. La causa dell’incendio non è stata immediatamente accertata. Gli incendi mortali sono frequenti in India, dove le leggi edilizie e le norme di sicurezza vengono spesso ignorate dai costruttori e dai residenti.