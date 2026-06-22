Milano, La Russa: "Dalle primarie della Lega indicazione chiara su nome politico"

“La Lega ha fatto questa cosa che mi è piaciuta, ma l’unica cosa che è uscita chiara è che al primo, al secondo e al terzo posto ci sono tre politici, quindi mi sa che l’idea del civico, almeno nella Lega, non va poi così forte”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della presentazione del libro ‘L’ecologia dei Conservatori’ di Nicola Procaccini a Milano.”L’importante – prosegue La Russa – è che noi entro il mese di luglio abbiamo le idee chiare e mettiamo in pista un candidato. Io ho sempre detto politico o civico purché abbia veramente le chance di vincere, quindi non è quella la differenza, la differenza è tra chi può vincere e chi non è in grado di recuperare il gap che oggi c’è con la sinistra. Sento tanti nomi e sono tutti autorevoli, ma bisogna che si trovi una sintesi e che poi una volta trovata la sintesi si marci tutti come un sol uomo”.