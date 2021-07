Fulmini e caldo torrido le cause principali dei roghi: migliaia di abitazioni in pericolo

Dixie, il più grande incendio divampato quest’anno in California, si è ulteriormente ingrossato, inglobando un incendio più più piccolo, il Fly. Le fiamme attraversato la remota comunità di Indian Falls, nel nord dello Stato. L’incendio aveva già raso al suolo almeno 16 case e altre strutture, ma una nuova stima dei danni non è al momento disponibile, perché i roghi infuriano ancora nella zona di montagna. I vigili del fuoco hanno affermato che l’incendio ha carbonizzato quasi 800 chilometri quadrati di territorio nelle Contee di Plumas e Butte, circa due ore a nord-est di Sacramento. L’incendio è contenuto solo per il 22% e oltre 10.000 abitazioni sono ancora in pericolo.

