Il vincitore della mostra in posa davanti ai fotografi in cima all'Empire State Building

(LaPresse) E’ un pechinese e si chiama Wasabi il vincitore della mostra canina del Westminster Kennel Club 2021. Il cane, incoronato domenica sera a New York, ha posato per i fotografi lunedì, in cima all’Empire State Building, accompagnato dal suo padrone, l’allevatore David Fitzpatrick. Wasabi è abituato ai concorsi di bellezza, avendo già ottenuto ben cinque vittorie in carriera, come quella dell’American Kennel Club National Championship nel 2019. La celebre mostra quest’anno si è tenuta all’aperto per via della pandemia, in una tenuta nella periferia di Tarrytown, a circa 25 miglia a nord rispetto a dove viene solitamente allestita, cioè al Madison Square Garden, e si è svolta a giugno invece che a febbraio.

