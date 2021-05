Il bovaro bernese di Michael D. Higgins è già una star sui social

Stava rilasciando un’intervista televisiva direttamente da Áras an Uachtaráin, la residenza presidenziale irlandese, ma a rubargli la scena è stato il suo cane. Il presidente dell’Irlanda, Michael D. Higgins, è stato letteralmente coperto di attenzioni da Misneach, il suo cucciolo di bovaro bernese, mentre era in linea con l’emittente radiotelevisiva di Stato RTÉ. Il video, tenero e divertente, è diventato virale in pochissimo tempo, ma Misneach è già una star dei social, visto che il presidente Higgins è solito postare video in sua compagnia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata