Il video che ricorda la storia dell'Ente nazionale protezione animali

(LaPresse) Enpa compie oggi 150 anni. L’Ente sarà ricevuto per l’occasione dalla Presidente del Senato Casellati. L’attrice Lucia Ocone presta la voce alla cavalla del fondatore Garibaldi nel video che racconta la nascita di Enpa. “Oggi Garibaldi scriverebbe per chiedere la fine degli orrori degli allevamenti intensivi” ha detto la presidente Carla Rocchi. Era il primo aprile 1871 quando Giuseppe Garibaldi spedì la prima lettera. Da mesi l’eroe dei due mondi portava avanti una fitta corrispondenza con Anna Winter, paladina inglese dei diritti degli animali, per creare una associazione “contro i maltrattamenti che gli animali subiscono dai guardiani e dai loro conducenti”. E così in poco tempo, proprio su impulso di Garibaldi, nasce la Società protettrice degli animali. Il primo capitolo di una storia d’amore per gli animali lunga 150 anni che oggi si chiama Enpa. “A distanza di 150 anni – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – vogliamo ricordare l’eredità importante che Giuseppe Garibaldi ci ha lasciato: proteggere e tutelare gli animali, sempre”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata