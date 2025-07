Eventi estremi, cade albero: interrotta linea Como-Milano

La linea ferroviaria fra Como e Milano è al momento interrotta in direzione del capoluogo lombardo a causa della caduta di un albero sui binari nel comune di Cadorago. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Attualmente una squadra del distaccamento di Lomazzo è al lavoro per le operazioni di rimozione.

Allagamenti a Milano ma no criticità

La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul milanese dopo le 20.30 di stasera, sta impegnando le squadre dei Vigili del fuoco senza tuttavia particolari criticità. Una ventina gli interventi fino ad ora effettuati, ma che non hanno registrato particolari criticità e soprattutto feriti. Ancora una volta ad essere colpito il settore a ovest di Milano. Gli interventi riguardano ovviamente alberi pericolanti, dissesti statici e qualche allagamento. La situazione comunque, rispetto a ieri, è decisamente meno preoccupante.

Sette giovani bloccati su un isolotto del Piave portati in salvo

Sette ragazzi sono rimasti bloccati su un isolotto sul fiume Piave e sono poi stati portati in salvo poco dopo. I giovani sorpresi dalla piena non riuscivano più a tornare a riva, a causa dell’innalzamento dell’acqua e della corrente forte. La zona è quella di San Biagio di Callalta, frazione Fagarè (Treviso), dove già il 18 giugno scorso un giovane di 21 anni è annegato dopo essersi tuffato nelle acque del fiume. Sul posto sono in azione carabinieri, vigili del fuoco e Suem 118.