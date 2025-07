Bomba d'acqua nel capoluogo lombardo. Danni e disagi in Lombardia e Piemonte

Mezz’ora. Tanto è durata la bomba d’acqua che ha colpito Milano travolta, come gran parte del Nord Italia, da un’ondata di maltempo che nel tardo pomeriggio di domenica ha causato danni, disagi e soprattutto una vittima: una 63enne residente a San Vittore Olona colpita e uccisa da un albero mentre rientrava da una camminata. Con lei si trovavano un uomo e un’altra donna, rimasti feriti: la donna ferita è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano.

Piogge forti e venti fino a 112 km orari in Friuli Venezia Giulia

Forti venti fino a 112 km orari e temporali hanno caratterizzato il maltempo in tutto il Friuli Venezia Giulia, nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Sul Matajur sono state registrate raffiche di vento fino a 112 km orari, a Col della Gallina 98 km orari e a Orzano 89 km orari. km/h). La Sala Operativa Regionale della Protezione civile ha ricevuto le segnalazioni ulteriori segnalazioni per: locali allagamenti nei comuni di Trieste, Spilimbergo, Duino, Tarcento, Gorizia; caduta di alberi e rami lungo la viabilità, nei comuni di Pulfero, Tarcento, Taipana e Lignano Sabbiadoro. Le chiamate al NUE 112 hanno riguardato richieste di intervento per rami e alberi caduti sulle strade. Alla sala operativa è giunta anche una segnalazione di frana con massi su carreggiata nel comune di Caneva su SP61 e caduta massi su viabilità Comune di Zuglio. Nella zona di San Pelagio sono caduti oltre 110 mm di pioggia. Valori ancora più elevati sono stati registrati sul Cansiglio (165 mm complessivi) e a Magnano in Riviera (117 mm).

Sala: “A Milano notte di lavoro per alberi caduti”

“È stata una notte di lavoro per liberare alcune strade dagli alberi caduti (ci sono state interruzioni del trasporto pubblico) e sistemare i sottopassi. Grazie a chi ha lavorato con dedizione”. Lo scrive in una storia su Instagram il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo il temporale che nella tarda serata di ieri si è abbattuto sulla città e in molte zone della Lombardia. “Una donna ha perso la vita in provincia di Milano – afferma – C’è ancora tanto da fare per evitare queste tragedie e tante cose vanno ripensate”.

Rfi, circolazione torna regolare sulla linea Milano-Bologna

Dalle ore 0.35 sulla linea Alta Velocità Milano – Bologna la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo i danni causati dal Maltempo, in particolare ad un treno Italo partito dal capoluogo lombardo colpito da un fulmine. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti con punte di 270 minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

Da ieri in Lombardia oltre 500 interventi vigili del fuoco

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno svolto oltre 500 interventi per il Maltempo in Lombardia: forti raffiche di vento e piogge intense hanno interessato soprattutto le province di Bergamo, Brescia, Milano, Varese. Nella notte la situazione è migliorata, fino ad allora squadre impegnate per alberi pericolanti, dissesti statici e danni d’acqua.

Italia spaccata in due: maltempo al Nord, caldo e afa al Sud

L’allerta però resta ancora per oggi con l’Italia che dovrebbe rimanere spaccata in due: tra nubifragi al Nord e la morsa del caldo al Sud. In tre regioni settentrionali, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, l’allerta resta arancione visto che sono previsti possibili nuovi violenti episodi temporaleschi originati dalla perturbazione atlantica che sta colpendo il nostro Paese in arrivo dal nord Europa. In altre nove (Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Marche e Campania). invece, l’allerta è gialla. Al Sud sono invece previste temperature bollenti per altre 24 ore: in allarme i vigili del fuoco che già ieri sono stati alle prese con decine di incendi tra Sicilia e Sardegna.

🌧⛈ Ancora piogge e temporali al Nord e al Centro

📅Lunedì #7luglio

🔔🟠#allertaARANCIONE per rischio temporali in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

🔔🟡#allertaGIALLA meteo-idro in 11 regioni

Nel Milanese oltre 150 interventi dei vigili del fuoco

Sono oltre 150 gli interventi effettuati dal Comando dei vigili del fuoco di Milano a seguito del nubifragio che si è abbattuto domenica sulla città. Si è trattato per la gran parte di sottopassi allagati, caduta di alberi e danni dovuti all’acqua.

Treno Italo colpito da fulmine, rimasto fermo vicino Milano

In serata, un treno Italo che copriva la tratta da Milano a Roma è stato colpito da un fulmine all’altezza di Melegnano, vicino il capoluogo lombardo. I viaggiatori sono poi stati spostati su un altro treno per proseguire il viaggio. Il fatto è avvenuto durante il nubifragio. Ritardi di oltre un’ora su tutta la linea. Da Italo hanno fatto sapere che, anche se la causa non è imputabile all’azienda ma al Maltempo, la società ha deciso di dare ai viaggiatori il 100% di indennizzo e anche un voucher pari al 100% del prezzo pagato per il biglietto.

