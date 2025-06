Tocca subito a Jasmine Paolini tra le donne. Nel tabellone maschile spiccano gli impegni di Fognini contro Alcaraz e Berrettini contro Majchrzak

Wimbledon 2025 apre i battenti oggi lunedì 30 giugno con subito in campo 7 dei 14 italiani che saranno protagonisti sull’erba del terzo slam stagionale. Gli occhi puntati oggi sono su Fabio Fognini atteso dal campione in carica Carlos Alcaraz (numero 2 al mondo) che come da tradizione apre gli incontri sul Center Court. Il ligure, numero 130 al mondo, a 38 anni è al suo passo d’addio a Wimbledon e proverà a chiudere con il botto. Lo spagnolo però punta al tris sull’erba inglese anche per avvicinare ulteriormente il numero 1 al mondo del nostro Jannik Sinner (impegnato domani contro l’altro azzurro Luca Nardi). In campo oggi anche il redivivo Matteo Berrettini che ha appena recuperato dall’ennesimo infortunio della sua sfortunata carriera. The Hammer affronta il polacco Kamil Majchrzak 29 anni e attuale numero 109 del ranking Atp.

Il primo a scendere in campo alle 12 sul Court-2 Matteo Bellucci che affronta il britannico Oliver Crawford, n. 248, che ha ottenuto una wild-card. Luciano Darderi affronterà Roman Safiullin, 27enne russo attuale numero 75 al mondo. Matteo Arnaldi incontra Botic van de Zandschulp, 29 anni e numero 92 del ranking mentre Giulio Zeppieri se la vedrà con con il giapponese Shinichi Mochizuki, 22 anni e numero 144 al mondo.

Nel tabellone femminile invece subito in campo la nostra numero 1, Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno, che affronta la 35enne Anastasija Sevastova, ex numero 11 al mondo.

Il programma di oggi degli italiani a Wimbledon 2025

Tabellone maschile

Fognini-Alcaraz (ore 14.30 sul Center Court)

Berrettini-Majchrzak (terzo incontro sul Court-3)

Darderi-Safiullin (secondo incontro sul Court-5)

Arnaldi-van de Zandschulp (quarto incontro sul Court-6)

Zeppieri-Mochizuki (quarto incontro sul Court-7)

Bellucci-Crawford (ore 12, primo incontro sul Court-16)

Tabellone femminile

Paolini-Sevastova (terzo incontro sul Court-2)

Gli altri incontri importanti di oggi

Carlos Alcaraz, campione in carica, apre il programma del campo centrale contro il nostro Fabio Fognini. Tra gli altri big in campo oggi Sascha Zverev affronta il francese Arthur Rinderknech (terzo incontro sul Center Court), Taylor Fritz se la vede con l’altro transalpino Giovanni Mpetshi Perricard (quarto incontro sul campo 2). Tra le donne, la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka affronta la qualificata canadese Carson Branstine (ore 14 sul Court-1).

Jannik Sinner in campo domani

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner va caccia di rivincite in questo Wimbledon 2025. L’altoatesino deve dimenticare il ko dolorosissimo in finale a Parigi contro Carlos Alcaraz e il più recente passo falso di Halle contro Bublik. Domani, lunedì 1 luglio, il suo esordio sull’erba inglese contro l’azzurro Luca Nardi.

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

Tutti i match di Wimbledon 2025 saranno in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships‘ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata