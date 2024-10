Il ministro dell’ambiente: “Stiamo andando avanti sul piano di decarbonizzazione"

“Sacrifici in manovra? Direi che è una razionalizzazione, c’è l’invito a valutare ministero per ministero quelli che sono gli interventi essenziali e di fare una verifica completa rispetto anche a ripetizioni che possono esserci”. Così a LaPresse il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, in ingresso alla Camera dei Deputati. “Il ministero dell’economia ha trovato tutte le soluzioni. Si tratta di una manovra importante” continua Pichetto Fratin, che poi illustra il piano per il suo ministero: “Stiamo andando avanti sul piano di decarbonizzazione. Abbiamo un obiettivo, che è quello del piano nazionale integrato energia e clima, che per il 2030 prevede almeno 80 gigabyte di rinnovabili in più. Questo significa raggiungere obiettivi importanti e verso la neutralità nel 2050”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata