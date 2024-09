Orsini "Non si può perdere altro tempo"

“Entro la fine dell’anno contiamo di avviare l’iter legislativo per le nuove regole”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin dopo che, stamattina, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha dichiarato come sul Nucleare non si possa “perdere altro tempo”. Poi Pichetto riflette sul fatto che il nostro Paese non può più “andare avanti con il prezzo dell’energia doppio rispetto al resto d’Europa”. Ed è per questo che – ricordando come l’ultima centrale costruita in Europa sia stata realizzata dall’Enel in Slovacchia – invita tutti a “raccogliere la sfida. In Italia abbiamo le competenze e le strutture per farlo“.

Pichetto a Confindustria: “Ministero si è mosso per tempo”

“Condividiamo la preoccupazione di Orsini sui tempi per avviare il Nucleare in Italia ma il ministero si è già mosso per tempo”, ha proseguito Pichetto Fratin. Il ministro cita l’istituzione della Piattaforma per il Nucleare sostenibile e la preparazione del “quadro giuridico” per tornare a usare questa tecnologia. “Mi fa piacere che Confindustria sostenga la scelta che abbiamo fatto come governo di riprendere il Nucleare con tecnologie più moderne – osserva Pichetto – non possiamo più andare avanti con il prezzo dell’energia doppio rispetto al resto d’Europa”. Il ministro fa anche presente che entro fine anno spera “di avviare l’iter legislativo per le nuove regole”. “Questo – conclude Pichetto – comporta l’impegno dell’esecutivo e di tutti quanti per raccogliere la sfida. In Italia abbiamo le competenze e le strutture per farlo. Ricordo che l’ultima centrale che è stata costruita in Europa, in Slovacchia, è stata fatta da Enel”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata