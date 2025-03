Sabato 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua e Y-40, la piscina di acqua termale più profonda al mondo, la celebra con il video della campionessa del mondo di apnea, l’atleta ucraina Kateryna Sadurska.

“L’acqua mi ha aiutato a scoprire me stessa, a trovare me stessa come atleta e a rappresentare il mio Paese agli eventi sportivi internazionali. Adesso sappiamo tutti cosa sta succedendo in Ucraina ed essere un’atleta mi dà il superpotere di parlare più forte ed essere ascoltata. E anche di ricordare al mondo che il popolo ucraino ha una forza che può cambiare il mondo, se siamo insieme e se siamo uniti”. Le ore trascorse nelle acque salsobromoiodiche sono state anche l’occasione per “giocare” in tutti gli spazi sommersi della struttura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata