Un confronto aperto sul presente e sul futuro della gestione dei rifiuti nella regione Marche. Questo il tema dell’evento organizzato da ‘Marche a rifiuti zero’ e ‘Salviamo il Futuro’ in collaborazione con altre associazioni di stampo ambientale e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e del Comune di Camerano (Ancona). Agli ‘Stati generali dell’Ambiente’ (questo il titolo dell’evento) erano presenti per il Consiglio regionale il presidente Dino Latini, il vice Maurizio Mangialardi, i consiglieri Antonio Mastrovincenzo e Marta Ruggeri.

“Importante iniziativa – ha evidenziato il presidente Latini – che si colloca in un momento di discussione su queste tematiche e quindi fondamentale nell’ottica delle scelte che si andranno a compiere”. “Proprio riguardo ai processi decisionali – ha aggiunto il Presidente Latini – occorre coinvolgere i cittadini e le comunità in maniera inclusiva e partecipativa per giungere a soluzioni condivise”. “E’ necessario un cambio di passo per la gestione dei rifiuti – ha affermato il vice-presidente Maurizio Mangialardi – serve sostenere maggiormente il porta a porta, l’economia circolare e le piattaforme di recupero della materia prima seconda che possano dare una risposta positiva anche sul piano occupazionale”.

Nei loro interventi i consiglieri Antonio Mastrovincenzo e Marta Ruggeri hanno richiamato l’importanza di continuare ad incentivare la raccolta differenziata e il recupero degli scarti industriali in un sistema di economia circolare che possa contribuire ad abbattere il volume dei rifiuti.

