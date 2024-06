Il Sole raggiunge il punto di declinazione massima regalandoci più ore di luce

Oggi, giovedì 20 giugno 2024 cade il solstizio d’estate: il giorno più lungo dell’anno che dà ufficialmente il via alla stagione estiva nell’emisfero boreale, il nostro. Il Sole raggiungerà il punto di declinazione massima regalandoci più ore di luce. Quest’anno l’evento astronomico si verificherà in anticipo rispetto ai decenni passati, per la prima volta in 228 anni, precisamente dal 1796.

Il fenomeno si verificherà alle 22.51, ora italiana, e sancirà l’inizio dell’estate astronomica nell’emisfero boreale e dell’inverno nell’emisfero australe. Il solstizio avviene quando la Terra è maggiormente inclinata verso il Sole che, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, raggiunge il punto di declinazione massima.

Ogni anno il fenomeno accumula un ritardo di quasi 6 ore rispetto a quello precedente: questo avviene perché la durata del moto di rivoluzione terrestre non è di 365 giorni esatti ma di in 365 giorni e 6 ore, questo spiega perché la data del solstizio può variare tra il 20 e il 21 giugno e motivo per cui viene introdotto l’anno bisestile, composto da 366 giorni.

