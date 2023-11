Nuovo blitz degli attivisti climatici dopo quello di settembre

Gli attivisti climatici di Last Generation in Germania sono tornati a imbrattare di vernice arancione la Porta di Brandeburgo a Berlino. Già a settembre gli attivisti avevano spruzzato di vernice arancione un lato della Porta di Brandeburgo, attualmente ancora coperta dalle impalcature per le difficili e costose operazioni di pulizia. Oggi, 16 novembre, Last Generation è tornata a colpire, imbrattando il lato ovest di uno dei monumenti simbolo di Berlino. Sui loro profili social, gli attivisti hanno postato un video dell’azione di protesta. “La Porta di Brandeburgo resta arancione! Finché la Germania brucerà petrolio, gas e carbone, ritorneremo. È un memoriale per le innumerevoli persone che hanno pagato e pagheranno con la vita la nostra esitazione”, ha scritto Last Generation, aggiungendo che “il governo federale si sta sottomettendo agli interessi delle multinazionali e ‘espandendo spietatamente le infrastrutture per i combustibili fossili’, come afferma la ‘ Deutsche Umwelthilfe’ (associazione no-profit per gli aiuti all’ambiente). Non lo accetteremo!”.

Due gli autori della nuova azione

Gli attivisti hanno poi invitato le persone a partecipare a una manifestazione di protesta a Berlino per il prossimo 25 novembre. Come riporta il Berliner Zeitung, sono stati due gli attivisti autori della nuova azione contro la Porta di Brandeburgo. Tra questi anche una delle attiviste che aveva preso parte alla prima protesta. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti di polizia per fermare gli attivisti. Per rimuovere la vernice arancione è stata immediatamente utilizzata un’idropulitrice. In questo caso, nel giro di pochi minuti il colore è stato quasi completamente rimosso. Nel caso del lato est imbrattato a settembre, invece, una prima pulizia con acqua calda tramite getti ad alta pressione non aveva funzionato. Gli esperti dovranno utilizzare dei prodotti speciali, e il costo della pulizia è stato stimato in almeno 115.000 euro.

