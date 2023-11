Il governo ha chiuso le scuole primarie e vietato la circolazione dei veicoli inquinanti

Il governo di Nuova Delhi, capitale dell’India, interviene contro l’inquinamento. Chiuse le scuole primarie e vietata la circolazione dei veicoli inquinanti. In aggiunta sono stati bloccati tutti i cantieri edili, pubblici e privati, così come le attività delle piccole industrie che producono fumi. Il governo della città ha poi annunciato una multa di 20.000 rupie (240 dollari) per gli automobilisti sorpresi a utilizzare auto, autobus e camion a benzina e diesel. Allarmante l’indice di qualità dell’aria che ha superato la soglia di 400 per le polveri sottili. Si tratta di un livello 10 volte superiore alla soglia di sicurezza globale e che può causare bronchiti acute e croniche e attacchi d’asma.

