Alberi crollati e balconi divelti, parti di tetti e coperture volati via

Un violento temporale si è abbattuto intorno alle 4 del mattino in diverse zone della Lombardia, in particolare a Milano e in alcune zone della provincia di Monza e Brianza. Alberi caduti, tetti divelti, tegole e balconi volati via. Tantissime le auto danneggiate, si contano i danni il giorno dopo mentre si prova a ritornare lentamente alla normalità. Viabilità difficile, sia in auto che in treno. Diversi asili e scuole materne chiusi, sospesa l’Area C.

