Il fenomeno si distingue dal tornado, e il suo effetto è più devastante

Nel Nord-Est dell’Italia si sono verificati ieri alcuni fenomeni di temporali, tornado e downburst che hanno devastato in particolare la zona del Cadore. Il downburst, definito anche come ‘raffica discendente’, è un fenomeno meteorologico che consiste in forti raffiche di vento che fuoriescono dal fronte temporalesco principale. Le folate possono raggiungere velocità elevate, prossime o superiori ai 100 km/h.

I venti del downburst hanno un moto orizzontale e i suoi effetti sono più ampi, e più devastanti, di quelli di un tornado.

Secondo gli esperti di Gea Ets, si tratta di un fenomeno meteorologico sub tropicale frequentissimo in Europa: nel 2019 ci sono stati almeno 4 casi. Il downburst è un fenomeno meteorologico che si può formare durante un temporale quando la corrente discensionale, downdraft, è molto forte e raggiunge il suolo schiantandosi violentemente su questo e provocando uno ‘scoppio’ (burst appunto), spiegano gli esperti sul sito: a questo punto l’aria si espande orizzontalmente a velocità variabile e provocando raffiche di vento potenti.

