Alberi travolti dalla furia del vento cadono rovinosamente a terra in Cadore (Belluno). Sono le immagini che circolano in queste ore sui social: “Sembra di essere tornati a Vaia, ma in questo caso sono gli effetti di una linea temporalesca che ha prodotto violente raffiche di vento lineari (downburst)” scrive la pagina Instagram Tornado in Italia.

