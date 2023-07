Foto da Facebook, Luca Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia: "In corso interventi"

Un forte temporale con tromba d’aria si è abbattuto sulla provincia di Belluno, in particolare nelle zone del Cadore, del Comelico e della Valle d’Ampezzo. In un post su Instagram, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha scritto che sono in corso “80 interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile” delle zone interessate, in cui “si registrano al momento molti alberi abbattuti, danni ad alcuni tetti, strade interrotte da alberi caduti”.

Si tratta probabilmente del fenomeno chiamato ‘downburst‘.

