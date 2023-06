Il fenomeno sta attirando turisti e curiosi sui monti dello stato americano

Le chiazze di neve rosa comparse in alcune zone delle montagne dello Utah, che alcuni chiamano “neve cocomero“, stanno attirando molti turisti e curiosi. Gli scienziati affermano che si tratta di un fenomeno che si verifica occasionalmente in tutto il mondo quando alcune alghe dormienti si risvegliano e salgono in superficie in ambienti freddi e nevosi.

Non è dannoso per le persone toccarlo e non contamina l’acqua potabile quando si scioglie, ha spiegato Scott Hotaling, un ecologo della Utah State University che studia la biodiversità in ambienti freddi e di alta quota. “È come se fosse stata cosparsa di sale dell’Himalaya o di polvere di Kool-aid”, afferma invece nel video Jana Brough, una donna di North Logan che ha raggiunto un lago di montagna nel nord dello Utah con amici e familiari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata