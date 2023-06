Sei le regioni più colpite a partire da Emilia-Romagna, Sicilia e Piemonte

Sos ambiente e clima da Legambiente. Da inizio 2023 il trend degli eventi climatici estremi è in crescita: in Italia nei primi cinque mesi del 2023 ci sono stati + 135% degli eventi climatici estremi rispetto a quelli del 2022. Inoltre, sono stati registrati da inizio anno 122 fenomeni meteorologici che hanno causato danni. Sono i dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente. Sei le regioni più colpite a partire da Emilia-Romagna, Sicilia e Piemonte.

Per Legambiente “servono politiche climatiche più ambiziose accompagnate da tre interventi concreti. Piano di adattamento al clima e risorse per attuarlo, aggiornamento entro giugno del PNIEC, una legge contro il consumo di suolo le azioni su cui l’Italia è in ritardo e su cui deve accelerare il passo. A livello europeo serve un Patto di solidarietà per il clima”.

