Milano, 20 feb. (LaPresse) – Laghi e fiumi in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate, mentre in montagna è scarsa la neve accumulata: a metà febbraio, in Italia, è allarme siccità. Secondo i dati forniti da Legambiente, preoccupa la carenza di neve con il 53% in meno sull’arco alpino, mentre il bacino del Po fa registrare un deficit del 61% (fonte Cima Research Foundation).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata