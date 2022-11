L'accordo è stato raggiunto all'alba, dopo una maratona di colloqui sul clima

L’assemblea plenaria della Cop27 ha approvato l’istituzione del fondo ‘loss & damage’, quando per la prima volta le nazioni del mondo hanno deciso di contribuire a pagare i danni che il cambiamento climatico sta causando ai Paesi emergenti, che stanno stanno subendo a causa di inondazioni, siccità, carestie, ondate di calore e tempeste peggiorate dal cambiamento climatico, pur avendo emesso una piccola frazione dell’inquinamento da carbonio che traina il causa il riscaldamento globale. L’accordo è stato raggiunto all’alba, dopo una maratona di colloqui sul clima, ma non affronta ulteriormente la causa principale del riscaldamento globale, ovvero la combustione di combustibili fossili.

“Non è stato affatto facile”, ha dichiarato il segretario esecutivo della Unfccc Simon Stiell, originario di Grenada. “Abbiamo lavorato 24 ore su 24. Ma questo risultato ci fa progredire” e ha detto che per la prima volta affronta “l’impatto sulle comunità le cui vite e i cui mezzi di sussistenza sono stati rovinati dai peggiori impatti del cambiamento climatico”.

L’accordo approvato dall’assemblea plenaria della Cop27 non inasprisce le richieste di riduzione delle emissioni, ma mantiene il linguaggio per mantenere vivo l’obiettivo globale di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius rispetto all’epoca preindustriale. La presidenza egiziana ha continuato a proporre proposte che si rifacevano al linguaggio di Parigi del 2015, che menzionava anche un obiettivo meno rigido di 2 gradi. Il mondo si è già riscaldato di 1,1 gradi. Inoltre, il documento include un velato riferimento ai benefici del gas naturale come energia a basse emissioni, nonostante molte nazioni chiedano una riduzione graduale del gas naturale, che contribuisce al cambiamento climatico. All’alba di questa mattina presto, i delegati hanno approvato il fondo di compensazione ‘loss & damage’, ma non hanno affrontato le questioni controverse di un obiettivo di temperatura globale, della riduzione delle emissioni e del desiderio di ridurre gradualmente tutti i combustibili fossili. Per tutta la notte, l’Unione Europea e altre nazioni hanno combattuto contro quello che consideravano un passo indietro nell’accordo di copertura generale della presidenza egiziana, minacciando di mandare all’aria il resto del processo.

Timmermans deluso: “Non è un passo avanti”

“Quello che abbiamo di fronte non è un passo avanti sufficiente per le persone e per il pianeta“. Lo ha dichiarato ai colleghi negoziatori della Cop27 un deluso Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. “Non aggiunge abbastanza sforzi da parte dei principali emettitori per aumentare e accelerare i tagli alle emissioni”, ha aggiunto Timmermans, sottolineando che “abbiamo tutti fallito nelle azioni per evitare e minimizzare le perdite e i danni. Avremmo dovuto fare molto di più”.

Guterres: “Non basta”

“Questa Cop ha compiuto un passo importante verso la giustizia. Accolgo con favore la decisione di istituire un fondo per le perdite e i danni e di renderlo operativo nel prossimo periodo. È chiaro che non sarà sufficiente, ma è un segnale politico indispensabile per ricostruire la fiducia infranta”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a proposito della Cop27 tenutasi a Sharm el-Sheikh, in Egitto. “Le voci di coloro che sono in prima linea nella crisi climatica devono essere ascoltate. Il sistema delle Nazioni Unite sosterrà questo sforzo a ogni passo”, ha aggiunto Guterres, che ha esortato le parti a puntare alla massima ambizione in materia di perdite e danni e di riduzione delle emissioni. Riferendosi al Monte Sinai e alla storia di Mosè, Guterres ha detto che il luogo del vertice e dell’accordo era “appropriato”: “Il caos climatico è una crisi di proporzioni bibliche. Invece di un cespuglio in fiamme, ci troviamo di fronte a un pianeta in fiamme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata