Il documento deve ancora essere approvato all'unanimità in una votazione che si terrà in giornata

I negoziatori presenti al vertice globale sul clima Cop27 a Sharm El-Sheikh, in Egitto, hanno raggiunto un accordo sul fondo ‘loss&damage’. La ministra dell’Ambiente delle Maldive, Aminath Shauna, ha dichiarato ad Associated Press che si è trovato un potenziale accordo di svolta sulla questione più spinosa dei colloqui sul clima: la creazione di un fondo per supportare i Paesi vittime di disastri naturali causati dal cambiamento climatico. Il documento deve ancora essere approvato all’unanimità in una votazione che si terrà in giornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata