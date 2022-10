Secondo giorno di lavori per la Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change organizzata da Vision, main partner AXA

Secondo giorno di lavori alla First Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change che si tiene tra il 20 e il 22 ottobre tra Trento e Bolzano. L’evento, organizzato dal think tank Vision, che vede come main corporate partner AXA, si è tenuto al Castello del Buonconsiglio di Trento. Impact finance, mobilità, il rapporto tra agricoltura e cambiamento climatico sono stati i focus principali della giornata. Tra gli ospiti anche Céline Soubranne, AXA Investment Managers Head of Esg Development e Sheri Wilbanks, AXA Head of Group Risk Management P&C Climate and Sustainability. Presente anche il CEO di Axa Italia Giacomo Gigantiello. I lavori si chiudono il 22 ottobre con la presentazione della bozza di un manifesto che sarà poi portato alla Cop27 di Sharm el-Sheik.

