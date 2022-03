Il popolare cartone diventa un videogame

(LaPresse) Il cartone italiano “MeteoHeroes – Insieme per la Terra” diventa un videogioco per bambini e famiglie. La popolare serie tv che promuove valori come il rispetto per l’ambiente e la natura, la lotta all’inquinamento e al cambiamento climatico. I bambini entrano in azione insieme ai personaggi del cartone animato e cercano oggetti nascosti per ripulire le città dall’inquinamento. Il ricavato del videogioco contribuirà anche alla piantumazione di alberi in diverse aree del mondo, a partire dal Camerun, attraverso l’organizzazione non profit Tree-Nation. Il progetto prevede anche schede didattiche da utilizzare nelle scuole per insegnare ai bambini delle elementari il rispetto dell’ambiente, l’importanza dell’ecologia e i pericoli del cambiamento climatico.

