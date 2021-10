Il gruppo manifestava al ministero dell'ambiente per chiedere lo stop agli aiuti per le industrie alimentari

(LaPresse) Un gruppo di manifestanti per i diritti degli animali di “Animal Rebellion”, braccio del gruppo ambientalista “Extinction Rebellion”, si è arrampicato su una facciata della sede del Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (DEFRA), a Londra, per manifestare in vista della conferenza sul clima Cop26, in programma il 30-31 ottobre a Glasgow. Gli attivisti, muniti di funi, scale e imbracature, hanno scalato circa 20 metri lungo le pareti dell’edificio, per chiedere a gran voce uno stop concessione di sussidi governativi per le industrie alimentari e della carne, considerate parzialmente responsabili del cambiamento climatico. Sul posto è intervenuta la polizia, ma fin’ora non sono stati effettuati arresti. SCADE L’ 8.11.2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata