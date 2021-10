Il premier al Global Investment Summit a Londra

(LaPresse) “Il verde va bene, il verde è giusto, il verde funziona, questa è la strada da percorrere per l’intero pianeta”. Il premier britannico Boris Johnson riadatta la celebre citazione “Greed is good” (L’avidità è buona”) di Gordon Gekko, leggendario protagonista di Wall Street, iconico film di Oliver Stone diventato un manifesto degli anni Ottanta e del turbocapitalismo. “Questa COP26 deve essere il momento in cui i governi si uniscono al settore privato”, dichiara il premier parlando a Londra dal Global Investment Summit. “Dovremmo utilizzare questo momento collettivamente come governo per sfruttare i miliardi a disposizione del mercato creando le piattaforme nazionali che non solo affronteranno il cambiamento climatico ma forniranno posti di lavoro verdi e crescita verde in tutto il mondo”, ha concluso BoJo.

